Lo è uno che non dice parole inutili - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : LACONICO

(maschile e femminile), il numero (singolare e plurale, perlomeno nelle parole non invariabili), due articoli (determinativo e indeterminativo) che si accordano...

laconico (in greco antico: a, lakonikòs; iii secolo a.c. – dopo il 192 a.c.) fu l'ultimo re di sparta; regnò per poco tempo nel 192 a.c. nel 193... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

