Una zona della città vietata alle auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona della città vietata alle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ISOLA PEDONALE

Significato/Curiosita : Una zona della citta vietata alle auto

All'interno della quale viene vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati. la fruizione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 n.2 del codice della strada...

Pedoni nelle aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato nella lingua italiana, e la maggior parte di altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con zona; della; città; vietata; alle; auto; zona attiva che circonda il Sole; Organo pari posto nella zona lombare; La zona con Clusone; Linea di demarcazione della zona torrida; La pratica della vita; Un lago della Turchia; Karl che inventò l antenata della bicicletta; Capoluogo del dipartimento della Meurthe e Mosella; città ungherese famosa per le porcellane; La città dei Cairoli; città francese sulla Loira; Sono storici in molte città ; Quella forzata può avvenire in sosta vietata ; Fu... vietata ad Eva; Se è di mare è un mollusco la cui pesca è vietata ; Per alcuni articoli acquistati è vietata ; Si effettua nelle stalle ; Illuminano dalle coste; Corsetta di alle namento; Si portano sulle spalle ; Indicano la potenza del motore dell auto mobile; Eccessi d auto rità; Un auto re di barzellette; È obbligatorio tenerli accesi in auto strada; Cerca nelle Definizioni