Una scheda per il telefonino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scheda per il telefonino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIM

Significato/Curiosita : Una scheda per il telefonino

Una carta sim (dall'acronimo inglese subscriber identity module, modulo d'identità dell'abbonato) è una smart card che viene inserita in un telefono cellulare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Vi si sta soli con la scheda elettorale; La scheda che elabora i segnali video nel computer; La scheda per il cellulare; Rivitalizzare il telefonino ; L autoscatto con il telefonino ; L autoscatto con il telefonino ; Si scaricano sul telefonino ;