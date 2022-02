Una diffusa qualità di riso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una diffusa qualità di riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIALONE

Significato/Curiosita : Una diffusa qualita di riso

Degno di nota è anche il riso selvatico (zizania) che, a differenza delle qualità ricavate dalle piante di oryza sativa e oryza glaberrima, cresce di solito...

Vercelli, con l'ibridazione del vialone nero. in particolare, il vialone nano fu ottenuto incrociando il nano con il vialone nero (seguendo le prassi della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con diffusa; qualità; riso; diffusa pianta erbacea tappezzante dai fiori decorativi; __ blu: diffusa acqua minerale; diffusa all intorno; Una religione diffusa in Giappone; Lo sono i prodotti di qualità non fatti in serie; Nella qualità ; Modesti per qualità ; qualità da apprezzare; riso nante; Lo suonava George Harriso n, l ex Beatle; Famoso poeta e patriota del riso rgimento; Polpetta di riso ; Cerca nelle Definizioni