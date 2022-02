Una classifica di canzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una classifica di canzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HIT PARADE

Significato/Curiosita : Una classifica di canzoni

1940: 2 canzoni (0.4%) 1950: 72 canzoni (14.4%) 1960: 204 canzoni (40.8%) 1970: 141 canzoni (28.2%) 1980: 57 canzoni (11.4%) 1990: 22 canzoni (4.4%) 2000:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hit parade (disambigua). l'hit parade è la classifica musicale degli album discografici, dei singoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

