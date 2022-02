Una cantonata che si prende in riva al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cantonata che si prende in riva al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRANCHIO

Significato/Curiosita : Una cantonata che si prende in riva al mare

Golosità. prendere una cantonata con "cantonata" s'intendeva l'angolo di una strada. prendere una cantonata significa prendere male una curva e quindi commettere...

Granchi (disambigua). disambiguazione – "granchio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi granchio (disambigua). i granchi (brachyura linnaeus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

