Uccise Golia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : DAVIDE

Significato/Curiosita : Uccise golia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi golia (disambigua). golia (in ebraico - goliya, che significa: "passaggio", "rivoluzione")...

Stai cercando altri significati, vedi davide (disambigua). davide, o david (in ebraico , david ben yishay; betlemme, 1040 a.c. ca – gerusalemme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

