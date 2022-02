Si trovano nelle ostriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trovano nelle ostriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PERLE

Significato/Curiosita : Si trovano nelle ostriche

Viventi – in particolare dal mantello – dei molluschi (tipicamente le ostriche) bivalvi e gasteropodi. anche le conularie producevano perle, composte...

Disambiguazione – "collana di perle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi collana di perle (disambigua). disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con trovano; nelle; ostriche; trovano impiego nella fabbricazione di acciaio e ghisa; Isole che si trovano al largo di Milazzo; In essa si trovano Loano e Camogli; trovano sempre da ridire su tutto; Opposta al taglio nelle lame; Nei gigli e nelle viole; Si effettua nelle stalle; nelle cifre e nella formula; Il lago vicino a Napoli famoso per le ostriche ; In ostriche e vongole; Lo sono arselle e ostriche ; Quello per le ostriche è in maglia metallica; Cerca nelle Definizioni