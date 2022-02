Tiene in ansia l esaminato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene in ansia l esaminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESITO

Altre definizioni con tiene; ansia; esaminato; Contiene il rullo di avvolgimento della tapparella; Contiene polvere da sparo; La tiene un ragioniere; La condizione di chi tiene il fiato; Rese penose dall ansia ; Lo toglie... l ansia ; Tiene in ansia l esaminato; Prende chi sta in ansia ; Tiene in ansia l esaminato ; esaminato con attenzione; esaminato ... come un paziente dal medico!; Ammorbidire un esaminato re; Cerca nelle Definizioni