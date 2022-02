In testa ai buoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa ai buoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORNA

Significato/Curiosita : In testa ai buoi

Prima della meccanizzazione agricola (e dunque ancora oggi in molte aree del mondo) i buoi, essendo forti come i tori ma molto più mansueti grazie alla...

Luisa corna (palazzolo sull'oglio, 2 dicembre 1965) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. come cantante ha partecipato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con testa; buoi; Un colpetto sulla testa del cane; In testa a Riccardo; Farsi la testa pelata; Una testa che sovrasta la località di Courmayeur; Accoppiavano i buoi ; Gravava sui buoi che aravano; Lo sono i guardabuoi diffusi nelle garzaie; Le hanno buoi e tori;