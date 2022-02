Ha un tasso calcolato nel primo anno di vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un tasso calcolato nel primo anno di vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : MORTALITÀ INFANTILE

Significato/Curiosita : Ha un tasso calcolato nel primo anno di vita

1983 (anno in cui la vecchia moneta, il peso, fu sostituita dall'austral e successivamente, nel 1991, ancorata al dollaro statunitense con un tasso di cambio...

Il tasso di mortalità infantile è un indice statistico applicato in epidemiologia e demografia per calcolare il tasso di mortalità entro il primo anno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con tasso; calcolato; primo; anno; vita; tasso Annuo Effettivo; Poema eroicomico di Alessandro tasso ni; Iniziali di tasso ; Le cantò Torquato tasso ; Antenato... del calcolato re; Già calcolato ; Il cartoncino dei calcolato ri d'una volta; Apparecchio che traccia grafici nel calcolato re; primo re dell antico Egitto; Affondò al primo viaggio; Il primo giorno del weekend; Il primo giorno di Quaresima nel rito romano; Hanno ospiti giovanissimi o in età avanzata; Si fanno di cibi sconosciuti; Hanno l ardiglione; Fungo danno so per la vite; La tecnica che evita il doppiaggio dei film; Dà inizio alla vita a due; La pratica della vita ; La vita coniugale; Cerca nelle Definizioni