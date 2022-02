Tale da far pietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale da far pietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : COMPASSIONEVOLE

Significato/Curiosita : Tale da far pieta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monte di pietà (disambigua). il monte di pietà è un'istituzione finanziaria senza scopo di lucro, di origini...

La cura compassionevole o uso compassionevole di un farmaco è la possibilità di utilizzare, a fini terapeutici, medicinali o terapie per i quali non è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con tale; pietà; Una coltura orientale ; Ha per capitale Atene; Capitale dell Argovia; Lo Stato del Brasile che ha per capitale Salvador; pietà , perdono; La pietà di Dio; Si lascia al Monte di pietà ; Aver pietà di qualcuno; Cerca nelle Definizioni