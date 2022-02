Un superlativo come bravissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un superlativo come bravissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASSOLUTO

Significato/Curiosita : Un superlativo come bravissimo

Presente si trovano negli aggettivi utilizzati per dare un valore superlativo assoluto ad un altro aggettivo. per esempio: mis gosét (bagnato fradicio...

Filosofia, l'assoluto è una realtà la cui esistenza non dipende da nessun'altra, ma sussiste in sé e per sé. etimologicamente il termine assoluto deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con superlativo; come; bravissimo; Tipo... di superlativo ; Può esserlo il superlativo ; È il superlativo assoluto di cattivo; superlativo di... modestia; Discutibile come certe questioni; Mobile, come i bracci di certe lampade; Agri come limoni; come sei... sottosopra; Si dice per... bravissimo ; La figura retorica che si fa quando si dice Sei un cannone per Sei bravissimo ; Cerca nelle Definizioni