Strumento elettrico di misura - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TESTER

Significato/Curiosita : Strumento elettrico di misura

Gli strumenti di misura delle grandezze elettriche si possono suddividere in base al principio di funzionamento e in base al tipo di corrente presente...

(pronuncia multìmetro, conosciuto anche come multitester o semplicemente tester) è uno strumento di misura di grandezze elettriche che integra diverse funzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

