Stoffe per rivestimenti interni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoffe per rivestimenti interni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FODERAMI

Significato/Curiosita : Stoffe per rivestimenti interni

Di fibro-cemento rivestimenti di legno rivestimenti di piastrelle e lastrame lamiere per rivestimenti esterni. questi rivestimenti possono essere effettuati...

Il figlio di riccardo, intraprese la strada della specializzazione in foderami, soprattutto per l'industria degli ombrelli. le tonalità delle fodere andavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con stoffe; rivestimenti; interni; Che materiali si usano per fare stoffe ; Si usano per fare stoffe ; Macchina per arricciare il pelo di certe stoffe ; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; È usata per rivestimenti anticorrosivi; Eseguono rivestimenti con dei metalli pregiati; rivestimenti protettivi aderenti ed elastici; Un metallo usato, come il nichel, per rivestimenti ; Architetto che progetta interni di case; Termine inelegante per indicare gli organi interni ; Ordinamenti interni di società; Rivestimento per interni , in lana o fibre fra;