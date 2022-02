Squisiti crostacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squisiti crostacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCAMPI

Significato/Curiosita : Squisiti crostacei

Segnalare: le granzevole alla triestina, a base di maja squinado (squisiti crostacei pescati nell'adriatico) scottate per qualche minuto e successivamente...

Nephrops norvegicus (linnaeus, 1758), conosciuto comunemente come scampo, è un crostaceo decapode della famiglia nephropidae; è l'unica specie appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

