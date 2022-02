Lo specialista in lenti corneali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo specialista in lenti corneali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTATTOLOGO

Significato/Curiosita : Lo specialista in lenti corneali

Un'alterata disposizione delle proteine corneali, che causano delle micro-cicatrici che distorcono le immagini e - in taluni casi - riducono il passaggio...

Pratica la contattologia è detto contattologo, generalmente un ottico specializzato in contattologia o un optometrista. la contattologia è una disciplina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

