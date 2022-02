Sono vicine nella pagella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine nella pagella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GE

Significato/Curiosita : Sono vicine nella pagella

Continua ad essere scarso tanto da indurre la nonna a giocarsi i voti della pagella alla schedina del totocalcio. la nonna grazie ai voti di pierino riuscirà...

Dizionario «.ge» wikimedia commons contiene immagini o altri file su .ge (en) delegation record for .ge, in domain name services, iana. (en) .ge domain name... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; vicine; nella; pagella; Lo sono molti popoli mediterranei; sono morte in un romanzo di Gogol; sono uguali nei contorni; sono colleghi stretti dei pastori; Sono vicine in Cambogia; Sono vicine nella palma; Il tecnico le ha vicine ; Sono vicine in sequenza; nella porta e nella soglia; Ama vivere nella lana; Si usa nella radioterapia; Sono uguali nella fettuccia; Sono elencate in pagella ; Firma la pagella ; Risultano sulla pagella ; Sono elencate sulla pagella ; Cerca nelle Definizioni