Sono costellati di croci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono costellati di croci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIMITERI

Significato/Curiosita : Sono costellati di croci

All'interno, il paralume è costellato di croci, che secondo il progettista devono ricordare, a chi le guarda, i morti. le lampade sono quindi un elogio alla...

Saggezza. nei cimiteri ebraici non ci sono fiori ma, sulle tombe, vengono lasciati piccole pietre e / o foglietti come voto o omaggio. i cimiteri musulmani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

