Si sollevano per sport - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PESI

Significato/Curiosita : Si sollevano per sport

Atleti si sollevano su 4 appoggi (viene sollevato il ginocchio) in posizione di massima tensione ed equilibrio. colpo di pistola: gli atleti si proiettano...

Culturismo. il sollevamento pesi o pesistica è una disciplina atletica nella quale i concorrenti tentano di sollevare pesi montati su un bilanciere d'acciaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

