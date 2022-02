Situazione di tensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situazione di tensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARETTA

Significato/Curiosita : Situazione di tensione

In fisica la tensione superficiale di un fluido è la tensione meccanica di coesione delle particelle sulla sua superficie esterna. essa corrisponde microscopicamente...

File su maretta scoca maretta scoca, su storia.camera.it, camera dei deputati. maretta scoca, su senato.it, senato della repubblica. maretta scoca, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con situazione; tensione; La situazione che si vorrebbe far rivivere ma che... non è mai buona; La situazione senza via d uscita nel bridge; Il lato negativo di una situazione presa in esame; Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale; Estensione di terra o cielo; Reggono cavi d alta tensione ; L effetto di estensione relativo a un opera figurativa o architettonica; Estensione vocale con termine lirico; Cerca nelle Definizioni