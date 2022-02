La sequenza di istruzioni per un PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sequenza di istruzioni per un PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROGRAMMA

Significato/Curiosita : La sequenza di istruzioni per un pc

Le istruzioni del linguaggio assembly corrispondono alle istruzioni che il processore può eseguire. difatti queste ultime sono stringhe di bits (di solito...

Stai cercando il termine informatico, vedi programma (informatica). il programma (dal tardo latino programma -matis, gr. paµµa -µat, der. di p... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

