Scivolo da parchi acquatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scivolo da parchi acquatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scivolo da parchi acquatici

Parco acquatico inaugurato nel 1995 ed è situato a civitavecchia. si estende per ca. 80.000 m². il parco si suddivide in varie aree tra piscine, scivoli ed...

Il toboga fu introdotto in europa verso la fine dell'ottocento, ed ebbe una certa diffusione nelle località delle alpi svizzere. il termine "toboga" viene...