La scienza che si serve di potenti cannocchiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che si serve di potenti cannocchiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASTRONOMIA

Significato/Curiosita : La scienza che si serve di potenti cannocchiali

Accademia galileiana di scienze, lettere e arti arcetri astronomia bibliografia su galileo galilei cannocchiali di galileo casa di galileo galilei domus...

Etimologicamente, la parola "astronomia" proviene dal latino astronomia, che a sua volta proviene dal greco stµa ('astronomia' composta da st 'astron'... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

