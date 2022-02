Rinforzare il vetro con un intreccio di filo metallico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinforzare il vetro con un intreccio di filo metallico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RETINARE

Significato/Curiosita : Rinforzare il vetro con un intreccio di filo metallico

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con rinforzare; vetro; intreccio; filo; metallico; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; rinforzare i margini; rinforzare ... in mezzo; Elementi strutturali atti a sostenere e rinforzare ; Appanna il vetro ; Tegame da cucina in vetro ; Ha le pareti di vetro ; Quella di vetro è un ambiente protettissimo; L intreccio del film; Un intreccio di fiori; Un intreccio ... biologico; Tessuti con intreccio diagonale; filo sofo di Ereso allievo di Aristotele; Karl, il filo sofo de Il capitale; filo sofo greco tra i maggiori pensatori presocratici; filo sofia di un partito; Lavorare un pezzo metallico ; Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi; Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia; Cerchio metallico bucato utile per fare spessore; Cerca nelle Definizioni