Il recipiente che si scarica sulle spalle altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il recipiente che si scarica sulle spalle altrui.

Soluzione 6 lettere : BARILE

Significato/Curiosita : Il recipiente che si scarica sulle spalle altrui

Dell'anime, è una tecnica molto particolare, che consente di intrappolare il nemico all'interno di un recipiente dotato di tappo, come ad esempio una boccetta...

Richard barile (...) è stato un criminale statunitense trafficante di droga. in origine parrucchiere di manhattan beach, in california, era presto divenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Un largo recipiente ; Grosso recipiente per olio e vino; Un recipiente sulla tavola; Il recipiente in cui ribolle il mosto; La scarica di una carica; scarica di mitra; Carica e scarica ; Si portano sulle spalle; Città della Francia sulle rive del Rodano; Si effettua sulle navi o sui velivoli; Uno sport sulle onde; Si portano sulle spalle ; La si gioca per ridere alle spalle altrui; Borsa che si porta sulle spalle ; Vivono alle spalle altrui; Il più eccelso altrui smo; La si gioca per ridere alle spalle altrui ; Avidi dei denari e dei beni altrui ; Vivono alle spalle altrui