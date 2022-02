Recare, condurre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recare, condurre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Recare, condurre

Prenotato un biglietto aereo per gli stati uniti, dove si sarebbe dovuto recare per prendere parte a un corso di regia televisiva, ma arriva la telefonata...

Foibe, e quello più alto degli uccisi nei campi di prigionia, dovrebbe portare a parlare di "deportati" e "uccisi" per indicare tutte le vittime della...