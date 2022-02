Può bloccare un macchinario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può bloccare un macchinario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUASTO

Significato/Curiosita : Puo bloccare un macchinario

Circuiti e macchinari. per esempio nei vani corsa degli ascensori sono presenti interruttori di sicurezza, detti di fine corsa per bloccare il motore in...

L'antico castello dell'abruzzo, originariamente noto come guasto, vedi vasto (l'aquila). un guasto (failure in inglese) è un'anomalia che compromette l'idoneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

