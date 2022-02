Provvedimenti che combattono l inquinamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provvedimenti che combattono l inquinamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTISMOG

Significato/Curiosita : Provvedimenti che combattono l inquinamento

2021. ^ pharmercure.it, giù per il tubo: la relazione tra farmaci e inquinamento - pharmercure, su pharmercure.com, 25 ottobre 2019. url consultato il...

1966, per combattere l'inquinamento atmosferico e fu battezzata legge antismog. oggi sono aumentati i divieti e i controlli, i combustibili sono migliorati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con provvedimenti; combattono; inquinamento; Delibere, scelte, provvedimenti ; provvedimenti oculati e ingegnosi; Energici come certi provvedimenti ; provvedimenti contro lo inquinamento; Le norme che combattono il denaro sporco; combattono per lucro; In un cartone combattono contro il trio Drombo; combattono contro i topi in un celebre poemetto pseudo omerico; Un frutto dell inquinamento ; inquinamento da radiazioni di antenne; Un particolare inquinamento ambientale; Un inquinamento ... che non si respira; Cerca nelle Definizioni