Protegge la barca all ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge la barca all ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TELONE

Significato/Curiosita : Protegge la barca all ormeggio

Più protetta del golfo dell'asinara, oltre al fatto che la stessa isola dell'asinara protegge la zona dai venti di ponente e dal maestrale. ai tempi romani...

Coprire le impalcature della torre ghirlandina, copertura costituita da un telone sul quale erano disegnate delle figure geometriche astratte di vari colori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

