La si presenta all ASL - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : TESSERA SANITARIA

Significato/Curiosita

Un'azienda sanitaria locale (abbreviato asl) o azienda unità sanitaria locale (ausl) è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato...

Servizio sanitario nazionale (ssn) e muniti di codice fiscale. la tessera sanitaria funge anche da carta nazionale dei servizi. sul retro della tessera, se... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

