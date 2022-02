Prati tenuti sempre bagnati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prati tenuti sempre bagnati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARCITE

Significato/Curiosita : Prati tenuti sempre bagnati

Già ai suoi tempi, precisa, prosperavano cereali di ogni genere, i prati erano tenuti bene, era ricchissima la coltivazione del gelso e quindi sviluppato...

marcite son sempre più rare, tuttavia in alcune zone è in atto una risistemazione di fontanili e rogge in modo da continuare la pratica delle marcite... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

