Il porto inglese di fronte a Calais - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : DOVER

Significato/Curiosita : Il porto inglese di fronte a calais

Chiesa di notre-dame, costruita durante l'occupazione inglese di calais: unica chiesa inglese in stile tudor di tutta la francia. in questa chiesa il futuro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dover (disambigua). dover (afi: /'dver/; in inglese ['dovr]) è un'importante città del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

