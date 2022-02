Le porte dalle quali entrò il cavallo di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le porte dalle quali entrò il cavallo di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCEE

Significato/Curiosita : Le porte dalle quali entro il cavallo di troia

il film, vedi la guerra di troia. disambiguazione – se stai cercando lo scontro bellico avvenuto nel 1462 a troia di puglia, vedi battaglia di troia....

Le porte scee erano, secondo il mito, le porte della città di troia, riportata alla luce nell'ottocento dal tedesco heinrich schliemann. erano la maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con porte; dalle; quali; entrò; cavallo; troia; I vani su cui le porte si affacciano; __ -à-porte r; Sporte lli d armadio; Un legno per finestre e porte ; Illuminano dalle coste; La provincia delle Marche costituita dalle valli del Potenza e del Chienti; Protegge dalle screpolature; Ripulire dalle erbacce; Lo sono i prodotti di quali tà non fatti in serie; Nella quali tà; Modesti per quali tà; quali tà da apprezzare; Decreto con il quale Hitler concentrò nelle sue mani l'intera capacità legislativa ed esecutiva; entrò nell'Unione Europea nel 2007; entrò nell'Unione Europea l'1 maggio 2004; cavallo dal manto rosso castano; Un cavallo rossastro; Un cavallo con il manto nero; cavallo Vapore; La ispirò la guerra di troia ; La bella che fu causa della guerra di troia ; L eroe che fuggi da troia in fiamme; Il fondatore di troia ; Cerca nelle Definizioni