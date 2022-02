Pomata antidolorifica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pomata antidolorifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pomata antidolorifica

Fans topici: esistono in commercio vari composti in forma di unguenti o pomate, derivati anche dell'acido salicilico, come il salicilato di metile, ed...

Definita come "zinco ossido sospensione cutanea" o "olio e zinco ossido linimento". è usata principalmente per le dermatiti da pannolino a causa dell'elevata...