La polvere nera delle fotocopiatrici - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TONER

Significato/Curiosita : La polvere nera delle fotocopiatrici

Forma di polvere nera, che può causare esplosioni in quanto è instabile e facilmente combustibile, con la tendenza a disproporzionare secondo la seguente...

Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle...

