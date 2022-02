Il più popoloso Paese dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più popoloso Paese dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NIGERIA

Significato/Curiosita : Il piu popoloso paese dell africa

Multimediale l'africa centrale (anche detta africa equatoriale) è la porzione del continente africano che si estende tra il deserto del sahara a nord e il deserto...

9°n 8°e9; 8 la nigeria (afi: /ni'rja/), ufficialmente repubblica federale della nigeria (in inglese: federal republic of nigeria), è uno stato dell'africa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Una dell e vallette con il Gabibbo; La crespella di mais dell a cucina messicana; Il risultato dell a moltiplicazione; Un improvvisa manovra dell automobilista; Un ruminante africa no con una vistosa gobba; Scimmione africa no; Stato del Nord africa ; Il suino africa no simile a un cinghiale;