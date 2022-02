La più occidentale parte di Genova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più occidentale parte di Genova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLTRI

Significato/Curiosita : La piu occidentale parte di genova

Muro a secco di terrazzamento presso la foce del bisagno) la città di genova si originò dal più antico insediamento dell'oppidum detto "di castello" (sarzano)...

Livello di unità urbanistiche sono comprese in voltri le unità di "crevari", "fabbriche" e "fiorino (voltri)" nonché le frazioni di vesima e della parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

