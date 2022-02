Le più importanti feste religiose e civili dell antica Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le più importanti feste religiose e civili dell antica Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANATENEE

"grandi panatenee", di durata maggiore, che compresero anche i giochi panatenaici, con competizioni artistiche e sportive. le "piccole panatenee" avevano...

