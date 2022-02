Per prepararlo si tritano pinoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per prepararlo si tritano pinoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PESTO

Significato/Curiosita : Per prepararlo si tritano pinoli

Disambiguazione – "pesto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesto (disambigua). il pesto alla genovese (pronuncia in dialetto ligure... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con prepararlo; tritano; pinoli; Si tritano nelle pesche ripiene alla piemontese; Le mezze tritano ; tritano i cibi; Si tritano per il pesto; Dolce friulano ripieno di noci, pinoli e uvetta; Un dolce ripieno di mele, pinoli , uvetta e spezie; Con olio, formaggio, aglio e pinoli nel pesto; Il frutto con i pinoli ; Cerca nelle Definizioni