La parte che viene in fuori - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SPORGENZA

Mare fuori è una serie televisiva italiana, trasmessa dal 2020 su rai 2. la serie racconta le storie di un gruppo di ragazzi rinchiusi nell'istituto di...

Il pomo d'adamo è l'espressione con cui si designa comunemente la sporgenza della cartilagine tiroidea che circonda la laringe, che si osserva in alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

