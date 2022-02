Il paese della Sardegna centrale in cui nacque Antonio Gramsci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paese della Sardegna centrale in cui nacque Antonio Gramsci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALES

Significato/Curiosita : Il paese della sardegna centrale in cui nacque antonio gramsci

Cercando il musicista omonimo, vedi antonio gramsci (1965). disambiguazione – "gramsci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gramsci (disambigua)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ales (disambigua). ales (abas in sardo) è un comune italiano di 1 372 abitanti della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

