Opposta al taglio nelle lame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opposta al taglio nelle lame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COSTA

Significato/Curiosita : Opposta al taglio nelle lame

Di taglio, detto più propriamente modulo elastico tangenziale (altri nomi: modulo di scorrimento, di rigidità trasversale), è la costante di lamé che...

Significati, vedi costa (disambigua). disambiguazione – "litorale" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi litorale (disambigua). la costa o litorale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con opposta; taglio; nelle; lame; Età opposta alla giovinezza; opposta a splendida... come una giornata; Condotta illecita opposta a quella dolosa; Chi l ingrana procede in direzione opposta ; taglio a fine parola; Il suono... del taglio ; Un taglio completo dei capelli; taglio di carne di bue; Nei gigli e nelle viole; Si effettua nelle stalle; nelle cifre e nella formula; C è nelle strade affollate; Assemblea elettiva del parlame nto britannico; Titolo per parlame ntari; L annullame nto di un decreto; _mè, voce da lame ntosi; Cerca nelle Definizioni