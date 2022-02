Non mischiato ad altre sostanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mischiato ad altre sostanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PURO

Significato/Curiosita : Non mischiato ad altre sostanze

Dell'ozono, sono il risultato della combustione dell'azoto mischiato ad altre sostanze. queste sostanze derivate sia dalla combustione di alcuni ciclomotori...

In fisica classica il moto di puro rotolamento è quello in cui un corpo rigido rotola senza strisciare. la rotazione avviene attorno al punto di contatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con mischiato; altre; sostanze; Immischiato nel pasticcio; mischiato al blu diventa verde; Tu insieme ad altre persone; Cercar di fare altre ttanto; Può provocare altre scosse dopo il terremoto; La mela che infetta le altre ; Un grave accumulo nel sangue di sostanze azotate; Metodo di cura che prevede sostanze in dosi infinitesimali; sostanze velenose; Insieme di sostanze mescolate; Cerca nelle Definizioni