Non bevono vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non bevono vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASTEMI

Significato/Curiosita : Non bevono vino

Sociale ^ alcol, gli adolescenti bevono meno ma in più posti in un solo giorno ^ gli italiani e l'alcol: primo il vino - la repubblica.it ^ italiani e...

Divertiva a prendere in giro astemi e salutisti. a questo proposito una volta disse del politico laburista stafford cripps, astemio e vegetariano: «io mangio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con bevono; vino; Molti la bevono amara; Non bevono alcolici; Le bevono i più ingenui; Si bevono dopo i pasti; vino dei Castelli Romani; Così è il vino un po dolce; vino rosso del Veneto; Un vino rosso veronese; Cerca nelle Definizioni