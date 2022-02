Mezzo per inviare denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo per inviare denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGLIA

Significato/Curiosita : Mezzo per inviare denaro

Il vaglia postale è un mezzo di pagamento gestito dal servizio postale, mediante il quale si può inviare una somma di denaro anche a chi non sia titolare...

Riconoscimento) e gli verrà consegnato il denaro in contanti. il vaglia telegrafico (oggi vaglia veloce), tradizionalmente trasmesso a mezzo del servizio telegrafico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

