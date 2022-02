Si mette tutta in un attività che appassiona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette tutta in un attività che appassiona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANIMA

Significato/Curiosita : Si mette tutta in un attivita che appassiona

Una tradizionale attività ricreativa che mette di fronte due galli allevati a tale scopo. in alcuni paesi è ancora popolare ed appassiona soprattutto gli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anima (disambigua). l'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), in molte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

