Metallo per pile - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LITIO

Significato/Curiosita : Metallo per pile

Avvenga alcun processo di combustione termica. l'efficienza o rendimento delle pile a combustibile può essere molto alta; alcuni fenomeni però, come la catalisi...

il litio (dal greco lithos, "pietra") è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi indicato con il simbolo...

