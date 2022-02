Meeting sportivo in spazi coperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meeting sportivo in spazi coperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INDOOR

Significato/Curiosita : Meeting sportivo in spazi coperti

Il meeting internazionale città di velletri è un evento annuale di atletica leggera, a caratura internazionale, che si tiene nella città di velletri nel...

Il termine indoor (in italiano: al chiuso; pronuncia italianizzata: "indòr") indica, nello sport, gli eventi che si svolgono in un impianto chiuso e coperto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

