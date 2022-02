Mangiano gli avanzi di altri animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangiano gli avanzi di altri animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IENE

Significato/Curiosita : Mangiano gli avanzi di altri animali

Al romanzo: sono due animali antropomorfi che si fingono invalidi, che passano il tempo a cercare da mangiare elemosinando avanzi da osterie o pescando...

Vedi iena (disambigua). disambiguazione – "iene" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi le iene. gli ienidi (hyaenidae, dal greco aa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con mangiano; avanzi; altri; animali; Lo sono le persone che non mangiano carne; La mangiano i più piccini; La room in cui si mangiano pasticcini; Si mangiano con fettine di salame e scaglie di grana; avanzi delle lavorazioni; Piccoli avanzi di stoffa; I cumuli degli avanzi della trebbiatura; avanzi d'antichi edifici; Contemporaneo ad altri ; Una lettera d altri tempi; Donna d altri mondi; Una colf d altri tempi; Centro Recupero animali Selvatici; Studia le dimensioni degli animali ; Grossi animali che hanno uno o due corni; Alimento per animali ; Cerca nelle Definizioni